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Türkiye'den elektrik otomobil hamlesi: Başkan Erdoğan detaylarını paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
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Türkiye’den elektrik otomobil hamlesi: Başkan Erdoğan detaylarını paylaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin elektrikli otomobillerle ilgili yaptığı hamleyi duyururken detayları da açıkladı. İşte o açıklama...

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