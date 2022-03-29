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İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.03.2022
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İstanbul’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberine göre: İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik beş ilçede helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.

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