TBMM’de gündem yoğun! Seçim Kanunu geliyor! Yüzde 7’ye inecek! O ifade artık yer almayacak

İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içindeki her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne paralel olarak seçim kanunundaki 'Başbakan' ibareleri kanundan çıkartılacak.