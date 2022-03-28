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TBMM'de gündem yoğun! Seçim Kanunu geliyor! Yüzde 7'ye inecek! O ifade artık yer almayacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2022
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TBMM’de gündem yoğun! Seçim Kanunu geliyor! Yüzde 7’ye inecek! O ifade artık yer almayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, haftanın ilk iş gününde oldukça yoğun mesai yapıyor.Yeni haftada önemli düzenlemeler görüşülecek. Seçim kanunu teklifi Genel Kurul'a gelecek. Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi ile 'vergi ve ekonomi paketi' ise komisyonlarda ele alınacak.

Meclis'te yeni haftada gündem yoğun. Seçim kanunu teklifi yeni haftada Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklife göre, yüzde 10 olarak uygulanan seçim barajı yüzde 7'ye indirilecek.

İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içindeki her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne paralel olarak seçim kanunundaki 'Başbakan' ibareleri kanundan çıkartılacak.

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ
TBMM Adalet Komisyonu, 'Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak. Teklifle; kadına karşı şiddette işlenen suçlara karşı caydırıcı cezalar getirilecek.

Kadına yönelik hem 'yaralama' hem de 'kasten öldürme' eylemlerinde cezaların artırılması öngörülüyor.

Kadına yönelik şiddette 'iyi hal' indirimi de kaldırılıyor. Ayrıca sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulamaları ile teklifte yer alıyor.

YENİ SPOR YASASI TEKLİFİ DE ELE ALINACAK
Bu hafta TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda 60 maddelik 'Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nda değişiklik öngören teklif görüşülecek.

Teklifle; futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Menajer, oyuncularla en fazla 2 yıllık sözleşme yapabilecek. Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek.

Denk bütçe uygulanacak. Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönemin borçlarından sorumlu tutulacak.

Seçim kanun teklifi komisyonda kabul edildi SEÇİM KANUN TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ
Yasa teklifi neler getiriyor? YASA TEKLİFİ NELER GETİRİYOR?

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