28 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan komutanlarla toplantı

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan komutanlarla toplantı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2022
ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan komutanlarla toplantı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Bakan Akar toplantıda, faaliyetlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi. Toplantıda ayrıca Ukrayna'daki son durum değerlendirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA