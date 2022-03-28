28 Mart 2022, Pazartesi
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28 Mart Pazartesi koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı vaka vefat ve aşılama rakamları

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Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
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28 Mart Pazartesi koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı vaka vefat ve aşılama rakamları

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ait koronavirüs tablosunu duyurdu. Türkiye'de 28 Mart 2022 Pazertesi tarihinde kaç kişi Kovid-19'dan vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

28 Mart 2022 Pazartesi gününe ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 272 bin 435 testte 14 bin 364 vaka tespit edildi.

61 kişi hayatını kaybederken 18 bin 526 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (28 MART 2022 PAZAR)

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,33, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,08 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 823 bin 531 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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