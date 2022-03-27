27 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Katar Başbakan Yardımcısı Al-Attiyah ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Katar Başbakan Yardımcısı Al-Attiyah ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.03.2022 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022
ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Katar Başbakan Yardımcısı Al-Attiyah ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doha'daki "Stratejik İttifakların Değişen Yapısı" konulu panel öncesinde Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al-Attiyah ile görüştü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA