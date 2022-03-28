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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı

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Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 239,48, Ankara'da 395,38 ve İzmir'de 247,16 oldu.

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