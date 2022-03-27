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Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Ukrayna'dan getirilen yetim çocuklar hakkında paylaşım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.03.2022
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Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan Ukrayna’dan getirilen yetim çocuklar hakkında paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın görüşmesinin ardından Ukrayna'daki yetim çocuklar Türkiye'ye getirildi. Emine Erdoğan, yetim çocukların Türkiye'ye gelmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'daki savaş mağduru yetim çocukların Türkiye'de ağırlanmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile yaptıkları görüşme sonrası Ukrayna'daki yetim çocukların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, dünyanın neresinde bir mazlum varsa, Türkiye'nin orada olduğunun altını çizen Erdoğan, "Her gün barışa erişmesi için dua ettiğimiz Ukrayna'daki savaş mağduru yetim çocukları ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Süreci yürüten Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkililerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ukraynalı yetimler Türkiye’de UKRAYNALI YETİMLER TÜRKİYE'DE

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