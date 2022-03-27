27 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ukraynalı yetimler Türkiye'de

Ukraynalı yetimler Türkiye'de

Son dakika haberi... Ukrayna - Rusya savaşında ailelerini kaybeden çocuklar Antalya'ya getirildi. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 27.03.2022 13:44 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 13:44
  • 1
  • 25
Ukraynalı yetimler Türkiye’de

Savaşın devam ettiği Ukrayna'da yetimhanelerde kalan çocukların tahliyesi için başlatılan çalışma kapsamında, 185 kişilik ilk kafile Antalya'ya ulaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 25
Ukraynalı yetimler Türkiye’de

Rusya-Ukrayna savaşından sonra Ukrayna'daki özellikle çocuk evlerinde (yetimhanelerde) bulunan çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresince çalışma gerçekleştirildi.

  • 3
  • 25
Ukraynalı yetimler Türkiye’de

Bu kapsamda 159'u yetim çocuk ve 26'sı bakım personelinden oluşan 185 kişilik ilk kafile Polonya'dan uçakla Antalya'ya geldi.

  • 4
  • 25
Ukraynalı yetimler Türkiye’de

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, eşi Kateryna Bodnar ile Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov çocukları havalimanında karşıladı.

  • 5
  • 25
Ukraynalı yetimler Türkiye’de

Çocuklar, konaklayacakları otellere hareket etmek üzere bakım personeliyle otobüslere bindi.