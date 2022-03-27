Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? 2022 Ehliyet yenileme başvuru işlemleri, harcı, ücreti, evrakları nelerdir?

SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME İŞLEMİNDE ADAYLARDAN İSTENEN GEREKLİ EVRAKLAR

Yeni ehliyet randevusu oluşturup Nüfus Müdürlüklerine gideceğiniz gün önceden hazırlamanız gereken birtakım evraklar bulunuyor. Bunlardan ilki, herhangi bir sağlık kurum ve kuruluşundan alacağınız "Sürücü olur" raporu. Bunun dışında, MERNİS sisteminde adres bilgilerinizin kayıtlı olması gerekiyor. Eğer başka bir adresten teslim almak istiyorsanız bunu ayriyeten bildirmeniz şart. Son olarak, son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf da tüm adaylardan talep ediliyor. Bu belgeler dışında nüfus cüzdanınızı veya kimlik kartınızı da götürmeyi unutmayın.