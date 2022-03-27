Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? 2022 Ehliyet yenileme başvuru işlemleri, harcı, ücreti, evrakları nelerdir?
Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sürücü adaylarını yakından ilgilendiren ehliyet yenileme son tarih için son dakika açıklamaları gündeme geliyor. Sürücü belgesini değiştirmeyen kişiler için Aralık ayı son tarih olarak belirlendi. Bu süre içinde sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar nüfus müdürlüklerine giderek sürücü belgelerini yenileyebiliyor. İşte, Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? 2022 Ehliyet yenileme başvuru işlemleri, harcı, ücreti, evrakları nelerdir?
Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? 2022 Ehliyet yenileme başvuru işlemleri, harcı, ücreti, evrakları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Belirtilen süre içerisinde yeni ehliyetlerine başvuru yapması gereken vatandaşlar için uygulanacak adımlar belli. Randevunuzla birlikte gerekli belgeleri düzenledikten ve teslim ettikten sonra yeni ehliyetiniz belli bir süre içerisinde size ulaştırılıyor. İşte, Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? 2022 Ehliyet yenileme başvuru işlemleri, harcı, ücreti, evrakları nelerdir?
EHLİYET YENİLEME İŞLEMİNDE SON TARİH AÇIKLANDI!
Ülkemizdeki binlerce sürücüyü yakından ilgilendiren ehliyet yenileme işleminin son tarihi vatandaşla paylaşıldı. Sürücüler, 31 Aralık 2022 tarihine kadar İlçe Nüfus Müdürlükleri aracılığıyla eski ehliyetlerini yeni sürücü belgesi kartlarıyla değiştirebilecek. Bu süreçte, kullanabilmeleri için geçici bir form verilecek.
31 Aralık 2022'den sonra trafikte eski sürücü belgesiyle tespit edilen kimselere idari para cezası uygulanacak. Buna ek olarak, 31 Aralık, takvimde Cumartesi gününe denk geldiği için ve hafta sonu Nüfus Müdürlükleri kapalı olduğu için 30 Aralık Cuma günü son resmi işlem tarihi olarak geçiyor.
EHLİYET DEĞİŞTİRMEDE SAĞLIK RAPORU ZORUNLU MU?
Yeni mevzuatla birlikte ehliyetini yenileyeceklerin sürücü olur sağlık raporu alması gerekmektedir. Bu bir zorunluluktur. Sürücü olur sağlık raporunu aile hekiminden, devlet hastanelerinden, özel poliklinik veya hastanelerden alınabilmektedir. Hekimlerin sürücülerin sağlık durumlarıyla tereddüt etmesi durumunda ilgili bir üst sağlık kuruluşuna yönlendirme durumları bulunmaktadır.
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
2022 yılı itibariyle ehliyet yenileme ücreti 15 Türk Lirası. Bu paranın 13 TL'si "değerli kağıt" bedeli olarak, 2 TL'si de "vakıf payı" bedeli olarak geçiyor. Ödemeler Nüfus Müdürlükleri aracılığıyla yapılmakla beraber bu rakam her yıl artıyor. 2023 yılının sürücü belgesi yenileme ücreti yine ilgili birimler tarafından vatandaşla paylaşılacak.
SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME İŞLEMİNDE ADAYLARDAN İSTENEN GEREKLİ EVRAKLAR
Yeni ehliyet randevusu oluşturup Nüfus Müdürlüklerine gideceğiniz gün önceden hazırlamanız gereken birtakım evraklar bulunuyor. Bunlardan ilki, herhangi bir sağlık kurum ve kuruluşundan alacağınız "Sürücü olur" raporu. Bunun dışında, MERNİS sisteminde adres bilgilerinizin kayıtlı olması gerekiyor. Eğer başka bir adresten teslim almak istiyorsanız bunu ayriyeten bildirmeniz şart. Son olarak, son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf da tüm adaylardan talep ediliyor. Bu belgeler dışında nüfus cüzdanınızı veya kimlik kartınızı da götürmeyi unutmayın.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? 2022 Ehliyet yenileme başvuru işlemleri, harcı, ücreti, evrakları nelerdir?
- EYT için yeni formül: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar dikkat! Kadın ve erkeklerde 20,25 yaş arası...
- F1 Suudi Arabistan GP CANLI nasıl izlenir? S Sport 2 nereden, nasıl izlenir? Formula 2 Suudi Arabistan Grand Prix izleme yolları
- 13 milyona katılabilirsiniz! 3 yıl evvel bu tarihlerde emekli olma yöntemi belirlendi! SSK, Bağkur, 4C'liye erken emeklilik: Şartları yerine getirene maaş...
- SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyat listesi...
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor 2022? Adalet Bakanlığı son açıklamalar...
- Emeklinin cebi rahatlayacak! 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-kur emekli ikramiyesine zam gelecek mi, var mı?
- Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? 2022 94. Oscar Ödül Töreni hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, adaylar kimler? Burak Elmas aday olacak mı, olabilecek mi?
- Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 Ramazan ve Kurban Bayramı için engelliler bayram ikramiyesi alacak mı?
- Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak? 2022 Survivor All-Star birleşme partisi hangi gün?
- Mayın alarmı son dakika: İstanbul vapur seferleri iptal mi? İstanbul Şehir Hatları vapur seferleri ertelendi mi?