27 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? 2022 Ehliyet yenileme başvuru işlemleri, harcı, ücreti, evrakları nelerdir?

Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? 2022 Ehliyet yenileme başvuru işlemleri, harcı, ücreti, evrakları nelerdir?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2022
ABONE OL
Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? 2022 Ehliyet yenileme başvuru işlemleri, harcı, ücreti, evrakları nelerdir?

Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sürücü adaylarını yakından ilgilendiren ehliyet yenileme son tarih için son dakika açıklamaları gündeme geliyor. Sürücü belgesini değiştirmeyen kişiler için Aralık ayı son tarih olarak belirlendi. Bu süre içinde sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar nüfus müdürlüklerine giderek sürücü belgelerini yenileyebiliyor. İşte, Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? 2022 Ehliyet yenileme başvuru işlemleri, harcı, ücreti, evrakları nelerdir?

Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? 2022 Ehliyet yenileme başvuru işlemleri, harcı, ücreti, evrakları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Belirtilen süre içerisinde yeni ehliyetlerine başvuru yapması gereken vatandaşlar için uygulanacak adımlar belli. Randevunuzla birlikte gerekli belgeleri düzenledikten ve teslim ettikten sonra yeni ehliyetiniz belli bir süre içerisinde size ulaştırılıyor. İşte, Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? 2022 Ehliyet yenileme başvuru işlemleri, harcı, ücreti, evrakları nelerdir?

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİNDE SON TARİH AÇIKLANDI!

Ülkemizdeki binlerce sürücüyü yakından ilgilendiren ehliyet yenileme işleminin son tarihi vatandaşla paylaşıldı. Sürücüler, 31 Aralık 2022 tarihine kadar İlçe Nüfus Müdürlükleri aracılığıyla eski ehliyetlerini yeni sürücü belgesi kartlarıyla değiştirebilecek. Bu süreçte, kullanabilmeleri için geçici bir form verilecek.

31 Aralık 2022'den sonra trafikte eski sürücü belgesiyle tespit edilen kimselere idari para cezası uygulanacak. Buna ek olarak, 31 Aralık, takvimde Cumartesi gününe denk geldiği için ve hafta sonu Nüfus Müdürlükleri kapalı olduğu için 30 Aralık Cuma günü son resmi işlem tarihi olarak geçiyor.

EHLİYET DEĞİŞTİRMEDE SAĞLIK RAPORU ZORUNLU MU?

Yeni mevzuatla birlikte ehliyetini yenileyeceklerin sürücü olur sağlık raporu alması gerekmektedir. Bu bir zorunluluktur. Sürücü olur sağlık raporunu aile hekiminden, devlet hastanelerinden, özel poliklinik veya hastanelerden alınabilmektedir. Hekimlerin sürücülerin sağlık durumlarıyla tereddüt etmesi durumunda ilgili bir üst sağlık kuruluşuna yönlendirme durumları bulunmaktadır.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılı itibariyle ehliyet yenileme ücreti 15 Türk Lirası. Bu paranın 13 TL'si "değerli kağıt" bedeli olarak, 2 TL'si de "vakıf payı" bedeli olarak geçiyor. Ödemeler Nüfus Müdürlükleri aracılığıyla yapılmakla beraber bu rakam her yıl artıyor. 2023 yılının sürücü belgesi yenileme ücreti yine ilgili birimler tarafından vatandaşla paylaşılacak.

SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME İŞLEMİNDE ADAYLARDAN İSTENEN GEREKLİ EVRAKLAR

Yeni ehliyet randevusu oluşturup Nüfus Müdürlüklerine gideceğiniz gün önceden hazırlamanız gereken birtakım evraklar bulunuyor. Bunlardan ilki, herhangi bir sağlık kurum ve kuruluşundan alacağınız "Sürücü olur" raporu. Bunun dışında, MERNİS sisteminde adres bilgilerinizin kayıtlı olması gerekiyor. Eğer başka bir adresten teslim almak istiyorsanız bunu ayriyeten bildirmeniz şart. Son olarak, son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf da tüm adaylardan talep ediliyor. Bu belgeler dışında nüfus cüzdanınızı veya kimlik kartınızı da götürmeyi unutmayın.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA