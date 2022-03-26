Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doha’da | Çavuşoğlu Doha Forumu’nda açıklamalarda bulunuyor

Gazda Rusya'ya bağımlılığımız eskisinden daha az çünkü biz alternatif kaynaklar yarattık. Kendimiz üretiyoruz. Hava savunma sistemimiz de olacak.

RUS OLİGARKLAR TÜRKİYE'YE GELİR Mİ?

Yasal olan her şeye müsaade edeceğiz, yasa dışı faliyetlere müsaade etmeyeceğiz. Rus oligarklar bize misafir olacaksa Batı gibi tavır sergilemeyeceğiz. Rus turistler Türkiye'ye gelecekse buna izin verilir. Uluslararası hukuka aykırı değilse sıkıntı yok.

Türkiye NATO'ya katkıda her zaman ilk 5'te yer alıyor.