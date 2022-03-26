Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doha'da | Çavuşoğlu Doha Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor
Son dakika haberi... Doha Forumu'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Kan dökümüne bir son vermemiz gerekiyor diyen Bakan Çavuşoğlu, S-400'lerin Ukrayna'ya verilmesine ilişkin talebe yönelik "Böyle bir şey söz konusu değil, S-400'ler bizim." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşının 31. gününde Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Kolaylaştırıcı ve arabulucu olmak istiyoruz. İşimiz iki ülkeyi çözüme yönlendirmek. Hepimizin kan dökülmesine son vermek için çaba göstermesi gerekiyor.
TL'NİN DEĞER KAYBETMESİ
Enerji fiyatları artmasına rağmen kendi paramızı istikrarlı hale getirebildik. Son derece ümit vadeden bir durum.
S-400'LER UKRAYNA'YA VERİLSİN POLEMİĞİ
S-400'ler zaten geldi, anlaşması yapıldı. Ukrayna'ya vermemiz söz konusu değil. Türkiye'nin daha fazla hava savunma sistemine tabi ki ihtiyacımız var. Müttefiklerimizden alamıyorsak başka kaynaklar ararız.
Gazda Rusya'ya bağımlılığımız eskisinden daha az çünkü biz alternatif kaynaklar yarattık. Kendimiz üretiyoruz. Hava savunma sistemimiz de olacak.
RUS OLİGARKLAR TÜRKİYE'YE GELİR Mİ?
Yasal olan her şeye müsaade edeceğiz, yasa dışı faliyetlere müsaade etmeyeceğiz. Rus oligarklar bize misafir olacaksa Batı gibi tavır sergilemeyeceğiz. Rus turistler Türkiye'ye gelecekse buna izin verilir. Uluslararası hukuka aykırı değilse sıkıntı yok.
Türkiye NATO'ya katkıda her zaman ilk 5'te yer alıyor.
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