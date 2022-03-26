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Başkan Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Güleş'in ailesine taziye

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.03.2022
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Başkan Erdoğan’dan şehit Uzman Çavuş Güleş’in ailesine taziye

Son dakika haberi... Erdoğan, İzmir'de eğitim alanında meydana gelen silah kazası sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Havacı Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Havacı Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İzmir'de eğitim alanında meydana gelen silah kazası sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Güleş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 22 yıldan beri görev yapan Nisa, İrem ve Ahmet isminde üç çocuk babası Hava Uzman Çavuş Mahmut Güleş, eğitim sırasında kaza kurşunuyla şehit oldu. İzmir'de düzenlenen tören sonrasında uçak ile şehidin naaşı Adıyaman Havalimanına getirildi. Havalimanında gözyaşları içerisinde karşılanan şehidin naaşı merkeze bağlı Doyran köyüne getirildi. Doyran Köyü Cami yanındaki meydanda kılınan cenaze namazının ardından Doyran köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, çeşitli kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve şehit yakınları katıldı.

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