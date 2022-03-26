Başkan Erdoğan’dan şehit Uzman Çavuş Güleş’in ailesine taziye

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 22 yıldan beri görev yapan Nisa, İrem ve Ahmet isminde üç çocuk babası Hava Uzman Çavuş Mahmut Güleş, eğitim sırasında kaza kurşunuyla şehit oldu. İzmir'de düzenlenen tören sonrasında uçak ile şehidin naaşı Adıyaman Havalimanına getirildi. Havalimanında gözyaşları içerisinde karşılanan şehidin naaşı merkeze bağlı Doyran köyüne getirildi. Doyran Köyü Cami yanındaki meydanda kılınan cenaze namazının ardından Doyran köyü mezarlığında toprağa verildi.