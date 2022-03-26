Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık A Haber’de!

AİLE ATAŞELİKLERİ NEDİR?

Amacımız yurt dışındaki vatandaşlarımıza sahip çıkmak.

Bizim için bu konu son derece önemli bir başlık. Önümüzdeki süreçte gerçekten geliştirmeye ve faaliyetlerini etkinleştirmeye çalışıyoruz. Çocuklar, gençler ve bakıma muhtaç olan yaşlı vatandaşlarımızın aile, kadın ve sosyal yardımlar başlıklarında yurt dışında toplu olarak vatandaşlarımızın yaşadığı ve bakanlığımızın yurt dışındaki temsilcilikleri. Her bakanlığın yurt dışında temsilcilikleri var. Bizde Aile Ateşelikleri marifetiyle bakanlığımızı yurt dışına taşıma çalışıyoruz.

2015 yılında ilk temsilciliğimiz kurduk. Bu hali hazırda aktif olarak devam ediyor. Ama 2022 yılı içerisinde 4 noktada nüfusumuzun yoğun olduğu yerlerde temsilcilik daha kuracağız. Bunun dışında Avrupa ve ABD'den talep geldi. Türk nüfusunun yoğun olduğu her yerde bu ateşelikleri kurmak niyetindeyiz. En yoğun olan yerler başlayarak bunları devam ettirmek arzusundayız. Yurt dışında çocukların ailelerinden kopmalarını engelliyoruz.