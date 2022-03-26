İşte Başkan Erdoğan'ın şifa tarifi! Uyumadan önce bu dört gıdayı karıştırıp tüketiyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan havalimanı açılışı için gittiği Tokat'ta çiftçilerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan tarımsal destekleme bütçesini ilavelerle 29 milyar liraya yükselttiklerini belirtirken, ayçiçek yağı konusunda Türkiye genelinde bir sorunun olmadığını belirtti. Diğer yandan Başkan Erdoğan geceleri uyumadan önce karıştırarak yediği dört gıdayı sayarak vatandaşlara da önerdi. İşte Başkan Erdoğan'ın uyumadan önce tükettiği o karışım...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tokat'ta yaşayan çiftçi vatandaşlarla bir araya geldiği akşamda önemli açıklamalarda bulundu.
Çiftçilere 20 yılda yaklaşık 470 milyar lira destek ödemesi yapıldığını belirten Başkan Erdoğan, "Tarım ve hayvancılığa en büyük desteği biz verdik." dedi.
Başkan Erdoğan ayrıca çiftçilere verilen desteğin 29 milyar liraya çıkarıldığının altını çizerken, Türkiye'nin Avrupa'da sebze ve meyve ihracatında birinci sırada olduğunu belirtti.
İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN DÖRTLÜ KARIŞIMI
Diğer yandan Erdoğan, akşamları manda yoğurduna hurma, kestane balı, yulaf ezmesi karıştırarak yediğini, bu karışımın şifa olduğunu söyleyerek salondakilere de bunu uygulamalarını tavsiye etti.
Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir toplantı yapmak istediklerini söylemesi üzerine Erdoğan, toplantı için gerekenlerin yapılması talimatını verdi. Toplantıya katılan çiftçilere teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bütün soru sahibi kardeşlerim bizleri çok çok mutlu eden, memnun eden sorular sordular. Biz, sizler gibi kardeşlerimiz, çiftçilerimiz olduktan sonra bu toprakların hakkını ödeyemeyiz.
Unutmayın, ne varsa toprakta var. Topraktan geldik yine toprağa gideceğiz. Onun için toprak kadar verimli bir varlık olamaz. Asrın en önemli zenginlik kaynağı petrol falan değildir, tarımdır.
Tarımı çok önemsiyorum. Tarımın sizler birer mihmandarısınız. Hayvancılıkta, tarımda atacağımız adımlarla Vahit Bey sizlerle hemhal olacak. Bu topraklar Türkiye'yi ayağa kaldıracak."
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