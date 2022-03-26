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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Tokat'ta çiftçilerle düzenlenen özel buluşmada önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 26.03.2022 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Tokat’ta çiftçilerle düzenlenen özel buluşmada önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta yaptığı açılışın ardından çiftçi vatandaşlarla düzenlenen özel gecede önemli açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan detaylar...

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