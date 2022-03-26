Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vanlı gençlere seslendi! Bakan Süleyman Soylu yoğun isteği kıramayarak Başkan Erdoğan’ı aradı

İçişleri Bakanı Soylu ise, "Cumhurbaşkanım hakikaten çok heyecanlı ve sizi sabırsızlıkla bekliyor, bir gençlik var burada. Ben inanıyorum ki talimatlarınız çerçevesinde bu gençlerle Van farklı olacak inşallah" ifadelerini kullandı. Telefon konuşmasından sonra gençlerle sohbet eden Bakan Soylu, seslendirilen Van türkülerine de eşlik etti. Buluşmaya katılan gençlerden birinin doğum gününü kutlayarak pasta kesen Soylu, yöneltilen soruları cevaplamasıyla program sona erdi.

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