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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vanlı gençlere seslendi! Bakan Süleyman Soylu yoğun isteği kıramayarak Başkan Erdoğan'ı aradı

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Giriş Tarihi: 26.03.2022 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vanlı gençlere seslendi! Bakan Süleyman Soylu yoğun isteği kıramayarak Başkan Erdoğan’ı aradı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Gençlik Buluşması” programına kapsamında Van'a giderek gençlerle bir araya geldi. Vanlı gençlerin yoğun isteğini kıramayan Bakan Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Vanlı gençlere telekonferans yöntemiyle seslenen Başkan Erdoğan "Biz de Van’a geldiğimizde inanıyorum ki sizlerle bunu çok daha farklı bir şekilde yaşayacağız. Gençlerimizin gözlerinden öpüyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Gençlik Buluşması" kapsamında bir araya geldiği Vanlı gençlere telekonferans yöntemiyle hitap etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van ziyareti kapsamında Hacıbekir Kültür Merkezi'ne düzenlenen "Gençlik Buluşması" kapsamında Vanlı gençlerle bir araya geldi.

Bakan Soylu, burada telefonla Başkan Erdoğan'ı aradı. Telekonferansla Vanlı gençlere hitap eden Erdoğan, toplu açılışların yanı sıra Van'da gençlerle danışma meclisi yapmayı planladığını söyledi.

"GÖZLERİNİZDEN ÖPÜYORUM"

Erdoğan, "Biz de Van'a geldiğimizde inanıyorum ki sizlerle bunu çok daha farklı bir şekilde yaşayacağız. Gençlerimizin gözlerinden öpüyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. İnşallah en kısa zamanda Van'da sizlerle beraber olmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu ise, "Cumhurbaşkanım hakikaten çok heyecanlı ve sizi sabırsızlıkla bekliyor, bir gençlik var burada. Ben inanıyorum ki talimatlarınız çerçevesinde bu gençlerle Van farklı olacak inşallah" ifadelerini kullandı. Telefon konuşmasından sonra gençlerle sohbet eden Bakan Soylu, seslendirilen Van türkülerine de eşlik etti. Buluşmaya katılan gençlerden birinin doğum gününü kutlayarak pasta kesen Soylu, yöneltilen soruları cevaplamasıyla program sona erdi.

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