Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vanlı gençlere seslendi! Bakan Süleyman Soylu yoğun isteği kıramayarak Başkan Erdoğan'ı aradı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Gençlik Buluşması” programına kapsamında Van'a giderek gençlerle bir araya geldi. Vanlı gençlerin yoğun isteğini kıramayan Bakan Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Vanlı gençlere telekonferans yöntemiyle seslenen Başkan Erdoğan "Biz de Van’a geldiğimizde inanıyorum ki sizlerle bunu çok daha farklı bir şekilde yaşayacağız. Gençlerimizin gözlerinden öpüyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Gençlik Buluşması" kapsamında bir araya geldiği Vanlı gençlere telekonferans yöntemiyle hitap etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van ziyareti kapsamında Hacıbekir Kültür Merkezi'ne düzenlenen "Gençlik Buluşması" kapsamında Vanlı gençlerle bir araya geldi.
Bakan Soylu, burada telefonla Başkan Erdoğan'ı aradı. Telekonferansla Vanlı gençlere hitap eden Erdoğan, toplu açılışların yanı sıra Van'da gençlerle danışma meclisi yapmayı planladığını söyledi.
"GÖZLERİNİZDEN ÖPÜYORUM"
Erdoğan, "Biz de Van'a geldiğimizde inanıyorum ki sizlerle bunu çok daha farklı bir şekilde yaşayacağız. Gençlerimizin gözlerinden öpüyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. İnşallah en kısa zamanda Van'da sizlerle beraber olmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu ise, "Cumhurbaşkanım hakikaten çok heyecanlı ve sizi sabırsızlıkla bekliyor, bir gençlik var burada. Ben inanıyorum ki talimatlarınız çerçevesinde bu gençlerle Van farklı olacak inşallah" ifadelerini kullandı. Telefon konuşmasından sonra gençlerle sohbet eden Bakan Soylu, seslendirilen Van türkülerine de eşlik etti. Buluşmaya katılan gençlerden birinin doğum gününü kutlayarak pasta kesen Soylu, yöneltilen soruları cevaplamasıyla program sona erdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 Ramazan ve Kurban Bayramı için engelliler bayram ikramiyesi alacak mı?
- Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak? 2022 Survivor All-Star birleşme partisi hangi gün?
- Mayın alarmı son dakika: İstanbul vapur seferleri iptal mi? İstanbul Şehir Hatları vapur seferleri ertelendi mi?
- MSÜ ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM sınav takvimi ile duyurdu
- Faiz ve komisyon yok! 2 yıl geri ödemesiz 100.000 TL kredi için son günler! Destek ödemesi alma şartları ve başvuru ekranı
- Son dakika muhtar maaşı açıklaması: Muhtar maaşı asgari ücret mi oldu? 2022 muhtar maaşı artacak mı, ne kadar olacak?
- Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? 31 Mart açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE son duyurular!
- Çaykur işçi alımı 2022 kuraları ne zaman çekilecek? Rize, Trabzon, Artvin, Giresun ÇAYKUR kura listesi açıklandı mı?
- MSÜ sınav süresi: 2022 MSÜ saat kaçta başlayacak, bitecek? MSÜ oturum süresi kaç dakika? ÖSYM açıkladı
- MSÜ sınav yerleri sorgulama: 2022 MSÜ sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? ÖSYM açıkladı
- MSÜ'de kalem silgi verilecek mi? 2022 MSÜ sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar
- YKS'ye kaç kişi başvurdu? 2022 YKS TYT AYT başvuru sayısı kaç oldu? Üniversite sınavına kaç kişi katılacak?