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CHP'den büyük skandal! Bankamatik üyesi ifşa oldu!

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.03.2022
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CHP’den büyük skandal! Bankamatik üyesi ifşa oldu!

Adana Seyhan’da CHP listesine HDP kontenjanından giren Melis Üyesi Leyla Karakaş’ın, katılmadığı halde tüm toplantı tutanaklarına katılmış gibi imza attığı ortaya çıktı.

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