26 Mart 2022, Cumartesi
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Türkiye'den Suudi Arabistan'daki sivillere yönelik saldırıya kınama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.03.2022
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Türkiye’den Suudi Arabistan’daki sivillere yönelik saldırıya kınama

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da sivillere yönelik yapılan roketli saldırıyı kınadı. Açıklamada "25 Mart günü Suudi Arabistan'daki sivil hedeflere yönelik olarak insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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