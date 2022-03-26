Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Doha Forumunda konuştu! Selamün aleyküm dedi Ramazan ayı için mesaj verdi

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BİR KRİZ BEKLİYOR"

Rus bombalarından camilerin de zarar gördüğünü belirten Zelenskiy, "Şehirlerimize bakın, özellikle de yıkılan acılarla dolu olan Mariupol şehrine. Ukrayna farklı milletlere ve dinlere ev sahipliği yapan bir ülke. Ukrayna'da bir milyondan fazla Müslüman yaşıyor ve Rus roketleri bütün bu insanlarımızı tehdit ediyor. Sadece Mariupol şehrinde 4 bin Müslüman vardı. Mariupol'deki camilerde 3 haftadır içinde çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olan yaklaşık 80 kişi var. Tüm yollar kapalı ve Rus ordusu insani yardımların o bölgeye girişini engelliyor. Şu an hiçbir şey yok. Gece gündüz bombalıyorlar ve şehrin yüzde 90'ı yok edildi. Burada, bin kişi hayatını kaybetti ama Rusya buna karşılık bir ceza almadı. Müslümanların yaşadığı Kırım'ın işgali için de ceza almadı. Bu 31 günlük Rus işgalinde içinde camilerin ve kiliselerin de olduğu 59 ibadet merkezi, 200 okul, onlarca hastane yok edildi. Yine 10 milyon Ukraynalı mülteci konumuna düştü, 3,5 milyondan fazla Ukraynalı ise ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Üstelik bunların çoğu kadınlar ve çocuklar. Bu mülteci krizi olarak değerlendiriliyor. Ancak bu daha hiçbir şey. Asıl kriz önümüzde" şeklinde konuştu.