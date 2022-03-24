Rusya kimyasal silah kullanırsa karşılık vereceğiz! ABD Başkanı Joe Biden’dan NATO Zirvesinde gerginliği artıracak açıklama

Kimyasal silah kullanıldığında NATO bu kararı o noktada verecektir.

Pek çok savaş bölgesine gittim, mülteci kamplarını gördüm. Elbette korkunç bir durum. Ailelerinden koparılmış kamplarda yaşayan küçük çocuklara baktığınızda bunu görüyorsunuz. Eşlerini kaybetmiş kadınların yüzlerindeki bakış insanın kalbine işliyor. 'Tanrım ben neredeyim' diye düşündürüyor insanı. Bizler ABD olarak bütün bu mültecilerin yeniden yerleştirilmesinde önemli aktör olduğumuzu ortaya koyacağız. Romanya, Polonya, Almanya'nın tek başına üstlenmesi gereken yük değil. Uluslararası bir sorumluluk. ABD de böyle bir yükümlülüğe sahip. Şu anda nereye gittiğimi söylemeyeyim, sadece gittiğim yerde pek çok kişiyi göreceğim diyeyim sadece.

BİR SONRAKİ SEÇİMLERDE ADAY DEĞİLİM

Dış politika konusunda gerçekten bu süreçteki herkesten en uzun süredir çalışan kişiyim. Ben bir taahhütte bulundum seçime girerken, bir daha seçime girmeyeceğim demiştim. Tekrarlıyorum, tekrar Başkan adayı olmayacağım bir sonraki ABD seçimlerinde.

Virginia'da el fenerleri taşıyan, Nazi kıyafetleri giyen kişileri gördük. Bunları gördüğümde bana sorulmuştu. Çünkü o protestolarda genç bir kadın hayatını kaybetmişti. Ben de sessiz kalmamaya karar verdim. Seçime girerken bir karar vermiştim. Demiştim ki, 'Hiçbir seçim için doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapmamayı tercih etmeyeceğim'. Seçime çok uzun süre var. Biz öncelikle ABD içerisinde senato ve parlamentoyu elimizde tutmalıyız, ekonomik büyümeye devam etmeliyiz. ABD dış politikasını yönlendirip tüm dünyaya liderlik etmeliyiz diye düşünüyorum. Amerika'da biz bunu tartışıyoruz. Yüzlerce kişi içeri girdiğinde ne olurdu diye soruyoruz. Başka bir yerde görseydik ne hissederdik. Senatomuza yapılan baskından bahsediyorum. Zannediyorum Avrupa'daki liderler de benim bu işe uygun olmadığımı düşünmüyorlardır. İlk katıldığım G-7 zirvesi İngiltere'deydi. Masaya oturduğumda 'Amerika geri geldi' demiştim. Birisi 'Ne kadarlığına buradasınız' demişti.