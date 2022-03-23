Jahrein (Ahmet Sonuç) Ekrem İmamoğlu’ndan sonra Mansur Yavaş’ı hedef tahtasına koydu

Ancak İmamoğlu ve Yavaş, "aday olmayacağım" şeklinde net bir açıklamada bulunmadılar.

HEDEFTE İMAMOĞLU VE YAVAŞ VAR!

Kılıçdaroğlu'nun aksi çabalarına rağmen parti içinde popüler hale gelen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu ekarte etmek için bu kez de "ifşa" formülü devreye sokuldu.

Jahrein, daha önce yaptığı açıklamalarda, "Yuh! İmamoğlu'nun şirketinde yöneticilik yapan adam İBB'de 4 farklı pozisyonda yönetim kurulunda. Birisinde başkan, bir vakfın başında iki spor kulübünün birisinin kasasını tutuyor. Gitmiş sol kolunu bir yere koymuş, sağ kolunu bir yere koymuş. Ben bunu sormayacak mıyım?" sözlerine yer vermiş ve bu ifadeler CHP kanadında tam bir bomba etkisi yaratmıştı.