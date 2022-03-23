23 Mart 2022, Çarşamba
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Moeed Yusuf ile görüştü

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Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Moeed Yusuf ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Moeed Yusuf ile telefonda görüştüç Görüşmede ikili ilişkiler, Ukrayna’daki savaş, Afganistan’daki son gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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