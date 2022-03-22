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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Avrupa Birliği'ne sert tepki: Vizyonsuzluk ve talihsizliktir

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Giriş Tarihi: 22.03.2022 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Avrupa Birliği’ne sert tepki: Vizyonsuzluk ve talihsizliktir

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, AB’nin Stratejik Pusula başlıklı belgesi ile ilgili "Bu belgenin AB'yi Doğu Akdeniz'de, çözümlerin değil, sorunların parçası yapacağı ve doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır. Son günlerde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, belgenin gerçekleri ve doğruları bu şekilde ıskalamış olması ve tam üyelik adayı olan bir NATO Müttefikini bu denli sığ bir bakışla ele alması AB için bir vizyonsuzluk ve talihsizliktir." açıklamasında bulundu.

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