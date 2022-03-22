22 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama! Acı haber geldi

SON DAKİKA! Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama! Acı haber geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.03.2022 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
ABONE OL
SON DAKİKA! Bingöl’de Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde patlama! Acı haber geldi

Son dakika haberine göre: Bingöl Valiliği, Özel Harekat Müdürlüğü'nde anti tank eğitimi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 özel harekat polisinin şehit olduğunu açıkladı.

Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim alanına mühimmat sevkiyatı sırasında patlamada meydana geldi.


Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 13.30 sıralarında Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim bürosundan, eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevkiyatı sırasında bir patlama yaşandığı ve patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat polisinin Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

VALİLİK ACI HABERİ DUYURDU

Bingöl Valiliği, Özel Harekat Müdürlüğü'nde anti tank eğitimi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 özel harekat polisinin şehit olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada: "Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde anti-tank eğitimi sırasında meydana gelen patlamada 2 Kahraman Özel Harekat Polisimiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Rabbim Kahraman Polislerimize tez zamanda şifa versin inşallah." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA