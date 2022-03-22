22 Mart 2022, Salı
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Kilolarca patlayıcı böyle ele geçirilmiş! O anların görüntüsü ortaya çıktı
Hakkari’nin Yüksekova’da 52 kilo 500 gram patlayıcı ile yakalanan polis memurunun aracında yapılan aramaya dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde polisin Dedektör köpeklerle aracın her tarafını aradıkları ve aracın stepne kısmında gizlenmiş kilolarca uyuşturucunun bulunduğu anlar görülüyor.