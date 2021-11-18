Fethullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen hakim karşısında amcasını suçladı

MİT tarafından yurt dışında yakalanarak yurda getirilen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni ve örgütün sözde üst düzey yöneticisi Selahaddin Gülen, hakim karşısında savunma yaptı.

"HAYATIMDAKİ EN BÜYÜK HANDİKAP"

Gülen, soyadı sebebiyle insanların kendisinden çekindiğini belirterek, "Aksaray Üniversitesi'nde okurken ev abiliği yaptım. O dönemde Osman kod adını kullandım, çünkü insanlar benden çekiniyordu. Hayatımdaki en büyük handikap soyadımın Gülen olmasıydı. Örgütün hiçbir hiyerarşik yapısında yer almadım. Öğrenciyken örgüt içerisindeki kişiler eve gelir, öğrencilerin fotoğraflarını ve bilgilerini alıp green card başvurusu yaparlardı. Benim adıma kimse başvuru yapmadı, benim zaten başvurum vardı" şeklinde konuştu.

"BİLGİSAYAR TAMİRCİLİĞİ YAPTIM"

Selahaddin Gülen, 5 yıl ABD'de kaldıktan sonra evlenmek için Kenya'ya gittiğini, amcasını da ziyaret ederek sohbetlerine katıldığını anlattı. Gülen, "Aksaray'daki üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra ABD'ye ablamın yanına gittim. 2015-2020 yılları arasında orada kaldım. Kaldığım süre zarfında bilgisayar tamirciliği yaptım. 2018 yılından sonra amcam Fethullah Gülen'in ziyaretlerine gittim ve bazı sohbetlere katıldım. 5 yıl ABD'de kaldıktan sonra Kenya'ya gittim. Orada 7 ay kaldım. Evlilik işleri Kenya'da daha kolaydı, eşimle de orada evlendik. Sonra Interpol tarafından arandığım için beni gözaltına aldılar ve Türkiye'ye getirildim" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma dosyasındaki eksiklerin giderilmesine karar veren mahkeme, Gülen'in tutukluluk haline hükmederek duruşmayı erteledi.