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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ukrayna'daki savaş çifte standardı göz önüne serdi

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Giriş Tarihi: 22.03.2022 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ukrayna’daki savaş çifte standardı göz önüne serdi

Son dakika haberine göre: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 48’inci Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. Bakan Çavuşoğlu, "Ukrayna'daki savaş çifte standardı göz önüne serdi." açıklamasında bulundu.

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