İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Türkiye’ye kaç Ukraynalı geldi?

İşte Soylu'nun açıklamalarından derlenenler:

Türkiye'deki mültecilerin sayıları ve durumlarına ilişkin soru üzerine Soylu, "Ukrayna'daki savaş başladığından itibaren Türkiye'ye 58 bin Ukraynalı geldi." dedi. Bu sayının 30 bine yakınının kara yoluyla, 900 civarının ise üçüncü ülkeler üzerinden hava yoluyla ülkeye giriş yaptığını belirten Soylu, gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Ukrayna meselesine ilk reaksiyon gösteren ülkelerden birinin de Türkiye olduğunun altını çizen Soylu, AFAD tarafından çadırlar kurulduğunu, şu ana kadar 51 tır malzemenin gönderildiğini ifade etti.