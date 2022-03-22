İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Türkiye'ye kaç Ukraynalı geldi?
Son dakika haberine göre: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, bölgeden savaş başladığından itibaren Türkiye'ye 58 bin Ukraynalının geldiğini söyledi.
Bakan Soylu, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bakan Soylu, Türkiye'deki mülteciler hakkında da konuştu.
İşte Soylu'nun açıklamalarından derlenenler:
Türkiye'deki mültecilerin sayıları ve durumlarına ilişkin soru üzerine Soylu, "Ukrayna'daki savaş başladığından itibaren Türkiye'ye 58 bin Ukraynalı geldi." dedi. Bu sayının 30 bine yakınının kara yoluyla, 900 civarının ise üçüncü ülkeler üzerinden hava yoluyla ülkeye giriş yaptığını belirten Soylu, gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.
Ukrayna meselesine ilk reaksiyon gösteren ülkelerden birinin de Türkiye olduğunun altını çizen Soylu, AFAD tarafından çadırlar kurulduğunu, şu ana kadar 51 tır malzemenin gönderildiğini ifade etti.
Avrupa'nın mülteci akınına farklı gözle baktığını ve "göz rengine" göre mülteci kabul ettiğini dile getiren Soylu, Türkiye'nin Suriye, Arakan, Filistin ve Yemen meselelerine baktığı anlayışla Ukrayna'daki olayları değerlendirdiğini vurguladı.
Türkiye'nin göç meselesine bakış açısının Avrupa'dan farklı olduğunu, Suriye'de sınır ötesi operasyon yapılan bölgelerin refahını geliştirmek için çalıştığını anlatan Soylu, bu bölgeler huzur ve refaha ulaşmadıkça göçün engellenemeyeceğini ifade etti. Bu kapsamda Çobanbeyli'de 1200'ün üzerinde sanayi sitesi yapıldığını, tarım arazileri verimli olan Rasulayn ve Tel Abyad'da da aynı şekilde çalışmaların sürdüğünü anlattı.
Türkiye'de yaklaşık 3 milyon 750 bin Suriyelinin olduğunu belirten Soylu, kolluk kuvvetleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bu mültecilerin yüzde 80'inin belirtikleri adreslerde yaşadığının tespit edildiğini, çalışmaların devam ettiğini ve bu oranın yüzde 90'lara ulaşacağını söyledi. Adreslerinde bulunamayan 120-130 bin Suriyelinin çok uzun zamandır "askıda" olduğunu, bunların yurt dışına gitmiş olabileceğini belirten Soylu, bu sayının "400-450 bin civarında olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Türkiye'nin mülteci akınlarına karşı sınırlarında duvar, ışıklandırma, optik kule ve termal kamera gibi tedbirler aldığını ve sınırlarının ötesinde göç kapasitesinde 8 milyon kişinin olduğunu dile getiren Soylu, eksik olan duvar inşa sürecinin de devam ettiğini söyledi.
Türkiye'de suç işleyen Suriyelilere mahkemelerin herkese davrandığı gibi davrandığını vurgulayan Soylu, "Eğer bir asayiş suçuyla serbest bırakılmışsa biz alıyoruz. Bunu hemen kendi kamplarımıza götürüyoruz. Orada 2 aylık, 3 aylık eğitimden geçiriyoruz. Türkiye'nin içerisindeki kamplara getiriyoruz, 2-3 aylık eğitime. Eğer çok sıkıntılı bir suç işlemişse alıyoruz, kendi imzasını alıp güvenli bölgelere getiriyoruz." diye konuştu.
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