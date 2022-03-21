Suyu en pahalı kullanan il İzmir oldu! Başkan Erdoğan su faturalarına indirim çağrısında bulunmuştu!

An itibarıyla İstanbul'da tarifeye göre aylık su tüketimi 16 metreküpün altındaki konutlarda suyun metreküp fiyatı 5,56 lira o 16 metreküp ve üstünde su kullanımı olan hanelerde ise bu ücret 8,35 lira olarak işlem görüyor.

ANKARA'DA SU TARİFESİ

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ise konutlar için su bedeli 4 lira 89 kuruş, atık su bedeli 2 lira 45 kuruş olmak üzere toplamda 7 lira 34 kuruş yapıyor.

7,34 liraya, 58 kuruşluk %8 Katma Değer Vergisi (KDV) eklenince Ankara'daki konutlar için suyun KDV dahil metreküp fiyatı: 7,92 TL yani 7 lira 92 kuruş yapıyor.