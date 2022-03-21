Suyu en pahalı kullanan il İzmir oldu! Başkan Erdoğan su faturalarına indirim çağrısında bulunmuştu!
Geçtiğimiz aylarda enflasyonla mücadele kapsamında su faturalarında indirim çağrısı yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 7 indirim talebinde bulunmuştu. Söz konusu çağrı üzerine AK Partili belediyeler indirim yoluna giderken CHP'li belediyelerin ne yapacağı büyük merak konusuydu. Türkiye'de genelinde su tarifeleri incelendiğinde ise en pahalı su tarifesi İzmir’de ortaya çıktı.
Türkiye'de belediyelerin art arda uyguladığı su zamları kamuoyunun gündemine oturdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz aylarda enflasyonla mücadele kapsamında su faturalarında indirim çağrısı yapmış; yüzde 7 indirim talebinde bulunmuştu.
Bu çağrı üzerine AK Partili belediyeler indirim için harekete geçerken muhalefet belediyelerinin ne yapacağı merak konusu olmuştu.
Türkiye'de genelinde su tarifeleri incelendiğinde ise en pahalı su tarifesi İzmir'de ortaya çıktı.
OCAK AYINDAN BU YANA YÜZDE 48 ZAM
CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yıldan bu yana uyguladığı yüzde 48 oranındaki zamla en pahalı su kullanımında İzmir'i zirveye taşıdı.
10 METREKÜPE KADAR 9.83 LİRA
Son olarak mart ayında suya yüzde 30 zam yapan CHP'li büyükşehir belediyesi, yeni tarifeye göre, 1 metreküp su ve atık su satış fiyatını konutta 10 metreküpe kadar 9,83, 11-20 metreküp arası 11,70, 21 metreküp ve üzeri kullanımlarda ise 21,89 olarak uyguluyor.
İSTANBUL'DA YÜZDE 175'LİK ZAM TALEBİ RET YEDİ
Fahiş su fiyatlarında zirvede yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni diğer CHP'li belediyeler de takibini sürdüyor.
Son olarak Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin 175'lere varan zam teklifi AK Parti ve MHP grupları tarafından reddedilerek kabul görmedi.
An itibarıyla İstanbul'da tarifeye göre aylık su tüketimi 16 metreküpün altındaki konutlarda suyun metreküp fiyatı 5,56 lira o 16 metreküp ve üstünde su kullanımı olan hanelerde ise bu ücret 8,35 lira olarak işlem görüyor.
ANKARA'DA SU TARİFESİ
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ise konutlar için su bedeli 4 lira 89 kuruş, atık su bedeli 2 lira 45 kuruş olmak üzere toplamda 7 lira 34 kuruş yapıyor.
7,34 liraya, 58 kuruşluk %8 Katma Değer Vergisi (KDV) eklenince Ankara'daki konutlar için suyun KDV dahil metreküp fiyatı: 7,92 TL yani 7 lira 92 kuruş yapıyor.
BURSA BÜYÜKŞEHİRLER ARASINDA EN UCUZU
İstanbul, Ankara ve İzmir'in aralarında bulunduğu Türkiye'nin en büyük beş şehri arasında su fiyatlarının en ekonomik uygulanacağı şehir ise Bursa oldu.
2022 Ocak ayından itibaren konutlarda suyun metreküp fiyatını 4,98 ve atık su bedelini 1.24 TL olarak belirlerken; içme suyu bedeli faturalara 6.22 TL olarak yansıtılıyor.
SUYA İNDİRİM
Son olara Bursa'da suya zam yerine indirim de geldi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinden sonra su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdi.
Bu indirimle birlikte suyun fiyatı daha düşük olarak Bursalılara yansıyacak.
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