21 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri ABD'ye giden heyet temaslarını tamamladı

ABD'ye giden heyet temaslarını tamamladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2022
ABONE OL
ABD’ye giden heyet temaslarını tamamladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefi kapsamında açıklama yaptı. 14 Mart'ta ABD'ye giden heyet, önemli ticari diplomasi etkinliklerini tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA