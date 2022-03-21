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Silivri'de son darbe davası!

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 21.03.2022
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Silivri’de son darbe davası!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 128 asker hakkında açılan davaya Silivri’de devam edildi. Sanıklardan bir binbaşının tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 17 Haziran’a erteledi. Heyet, bu tarihe kadar Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını hazırlamasını istedi. İstanbul’da açılan 40’dan fazla darbe davası tamamlanmıştı. En son açılan bu davada da bir sonraki celse, sanıkların son savunmalarının alınması bekleniyor.

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