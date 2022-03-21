SON DAKİKA! Osman Kavala davasında karar! Savcı tutuklunun halinin devamını istedi

SOROS'UN TÜRKİYE TEMSİLCİSİ

Sanıklar arasındaki iletişime ve para transferlerine de yer verilen mütalaada Kavala'nın Soros ilişkisi ise şöyle anlatılıyor: "Uluslararası spekülatör George Soros'un ülkemizdeki temsilcisi konumundaki sanık Mehmet Osman Kavala, Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş. isimli vakıf ve şirket görünümlü legal yapıları kalkan olarak kullanarak, Kürt ve Ermeni vatandaşların ülkemize karşı kışkırtılması ve bölücü eylemlere kalkışılması yönünde uzun yıllardır lobi ve toplum mühendisliği faaliyetleri yürütmekte, Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş. üzerinden sözde kültürel etkinliklerin fonlanması adıyla ülkemizde gerçekleşen birçok bölücü organizasyona para kaynağı olmaktadır."

İKİNCİ YARGILAMA

Gezi Parkı olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala ile birlikte 16 sanık, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde beraat etmiş, istinaf mahkemesi beraat kararını bozmuştu. İkinci kez yapılan yargılamada önce Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey'e İstanbul 36.

Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 15 Temmuz davası birleştirilmiş, ardından dava Yargıtay tarafından bozulan 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki 35 Çarşı üyesinin yargılandığı dava ile birleştirilmişti. Yargıtay 18 Mart 2021'de Çarşı sanıkları ile Gezi olaylarını organize ve finanse ettiği öne sürülen Kavala ve ekibi arasında irtibat bulunduğunu belirterek, bu davaların birleştirilip birleştirilmeyeceğine bakılmadan karar verilmesini bozma gerekçesi yapmıştı. Geçtiğimiz 21 Şubat'ta ise ana dava ile Çarşı grubu davaları tekrar ayrılmıştı.