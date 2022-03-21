21 Mart 2022, Pazartesi
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Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için Belçika'ya gidecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2022
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Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için Belçika’ya gidecek

Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanması için yoğun mesai harcayan Başkan Erdoğan, 24 Mart'taki NATO Liderler Zirvesi için Belçika'ya gidecek. Dünyanın anbean takip edeceği Başkan Erdoğan önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

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