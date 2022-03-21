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Başkan Erdoğan davet etti! Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye'ye geliyor

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Giriş Tarihi: 21.03.2022 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
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Başkan Erdoğan davet etti! Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye’ye geliyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Öte taraftan NATO Zirvesi de önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Başkan Erdoğan, perşembe günü Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile de ikili görüşme yapacağını açıkladı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyarete dair açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından geldi.

Açıklamaya göre; ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye-Hollanda ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra başta Ukrayna olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da planlanıyor.

NATO ZİRVESİ'NDE BAŞKAN ERDOĞAN - BIDEN GÖRÜŞMESİ OLACAK

Başkan Erdoğan, perşembe günü Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile de ikili görüşme yapacağını açıkladı.

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