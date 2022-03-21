CHP’li Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş’a silahlı saldırı! Belediye personeli etkisiz hale getirdi

Personel tarafından şahsın etkisiz hale getirilmesi ile Başkan Taş olaydan yara almadan kurtuldu. Çıkan arbede sırasında 3 personel ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından E.D. isimli şahıs gözaltına alındı.