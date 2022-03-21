Apple Store çöktü mü, neden uygulama inmiyor? App Store çalışmıyor mu? "Apple kimliği güncel değil" ne demek?

Apple Store çöktü mü, neden uygulama inmiyor? Apple Store çalışmıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Apple kullanıcıları kısa süredir sorun yaşıyor. Uygulama indirme konusunda yaşanan sorunun ne zaman düzeleceği merak ediliyor. İşte, Apple Store çöktü mü, neden uygulama inmiyor? Apple Store çalışmıyor mu? "Apple kimliği güncel değil" ne demek?