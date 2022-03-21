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Apple Store çöktü mü, neden uygulama inmiyor? App Store çalışmıyor mu? "Apple kimliği güncel değil" ne demek?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2022 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
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Apple Store çöktü mü, neden uygulama inmiyor? App Store çalışmıyor mu? Apple kimliği güncel değil ne demek?

Apple Store çöktü mü, neden uygulama inmiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Apple kullanıcıları uygulama indirme konusunda sorun yaşıyor. Sorunun kaynağı hakkında gelecek açıklamalar bekliyor. İşte, Apple Store çöktü mü, neden uygulama inmiyor? Apple Store çalışmıyor mu? "Apple kimliği güncel değil" ne demek?

Apple Store çöktü mü, neden uygulama inmiyor? Apple Store çalışmıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Apple kullanıcıları kısa süredir sorun yaşıyor. Uygulama indirme konusunda yaşanan sorunun ne zaman düzeleceği merak ediliyor. İşte, Apple Store çöktü mü, neden uygulama inmiyor? Apple Store çalışmıyor mu? "Apple kimliği güncel değil" ne demek?

APP STORE ÇÖKTÜ MÜ?

iOS kullanıcılarının on binlerce uygulamaya ulaşabildiği Apple'ın AppStore'u şu an dünyanın birçok noktasında ulaşılamaz durumda. Kullanıcılar, bağlanmayı denediklerinde hatalarla karşılaşıyor ve indirmek istedikleri uygulamaları cihazlarına indiremiyorlar. Konu hakkında Apple'ın "Güncelleme yapılacak" duyurusu bulunmuyordu, bunun haricinde sorunla ilgili Apple'dan resmi açıklama da henüz gelmiş değil.

App Store için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmektedir.

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