CHP’li Tuncay Özkan’dan skandal Selahattin Demirtaş açıklaması! Barış insanıdır

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Youtube üzerinden yayın yapan bir kanala verdiği röportajın bir kısmını sosyal medyadan yayınladı. Özkan, cezaevinde kaldığı dönemden sonra Selahattin Demirtaş'ın cezaevine girmesi sonrasında onu ziyaret etmesi hatırlatıldığında şu cevabı verdi:

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ BİR SİYASET ADAMIDIR, BİR BARIŞ İNSANIDIR"

"Çok daha değerli. Ben Selahattin Demirtaş'ı bütün siyasi çizgisi boyunca takip ettim. Bugün içinde bulunduğu durumu bir hukuksuzluk ve haksızlık olarak değerlendiriyorum. Onunla dayanışma içinde olmayı, bu ülkenin topraklarına ve insanlarına yapılabilecek en güzel şeylerden biri olarak görüyorum. O nedenle ziyaret ettim, yine ederim. Selahattin Demirtaş bir siyaset adamıdır, bir barış insanıdır. O nedenle de Selahattin Demirtaş'a karşı bu ülkede yapılan haksızlığı ve hukuksuzluğu kabul etmiyorum, reddediyorum"