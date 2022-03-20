CHP'li Tuncay Özkan'dan skandal Selahattin Demirtaş açıklaması! Barış insanıdır
CHP'nin HDP sevdası bitmek bilmiyor. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya platformu YouTube üzerinden yaptığı açıklamada "Demirtaş barış insanıdır. Cezaevinde değil TBMM'de yerini alacaktır" ifadelerine yer verdi.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Youtube üzerinden yayın yapan bir kanala verdiği röportajın bir kısmını sosyal medyadan yayınladı. Özkan, cezaevinde kaldığı dönemden sonra Selahattin Demirtaş'ın cezaevine girmesi sonrasında onu ziyaret etmesi hatırlatıldığında şu cevabı verdi:
"SELAHATTİN DEMİRTAŞ BİR SİYASET ADAMIDIR, BİR BARIŞ İNSANIDIR"
"Çok daha değerli. Ben Selahattin Demirtaş'ı bütün siyasi çizgisi boyunca takip ettim. Bugün içinde bulunduğu durumu bir hukuksuzluk ve haksızlık olarak değerlendiriyorum. Onunla dayanışma içinde olmayı, bu ülkenin topraklarına ve insanlarına yapılabilecek en güzel şeylerden biri olarak görüyorum. O nedenle ziyaret ettim, yine ederim. Selahattin Demirtaş bir siyaset adamıdır, bir barış insanıdır. O nedenle de Selahattin Demirtaş'a karşı bu ülkede yapılan haksızlığı ve hukuksuzluğu kabul etmiyorum, reddediyorum"
"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MECLİSTE YERİNİ ALACAKTIR"
"Selahattin Demirtaş cezaevinde değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sıralarda politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde yerini alacaktır. Bugün Selahattin Demirtaş ve pek çok insan layık olmadıkları bir yerdeler. Onların layık oldukları yerlere gelmesi için mücadele etmek, bu topraklarda kardeşliğe, barışa, özgürlüğe, dayanışmaya ve büyük Türkiye idealine büyük Türkiye coşkusuna, büyük Türkiye çalışmasına güç vermek demektir. Bu gücün o dayanışmanın bir parçası olmaktan gurur duyarım."
"HEMEN ÇIKMALIDIR"
"Önümüzdeki günlerden önce yerini alacaktır' dediniz, buradan şunu anlamalı mıyız, seçimlerden önce Selahattin Demirtaş çıkabilir mi?" sorusuna ise Tuncay Özkan şu şekilde cevap verdi:
"Bence hemen çıkmalıdır. Hemen bırakılmalıdır. Bugün içerde kalmasının tek sebebi var. Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi 'Seni Başkan yaptırmayacağım' sözüdür. Onun dışında hiçbir şey yoktur. Selahattin Demirtaş 'sen Başkan olabilirsin' deseydi, bugün el üstünde tutulurdu."
"DEMİRTAŞ'A 'BARIŞ İNSANI' DİYEBİLMEK DE ANCA BİR CHP'Lİ İSİMDEN BEKLENİRDİ"
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, Tuncay Özkan'ın Demirtaş hakkında "barış insanıdır" sözlerine sosyal medyadan tepki gösterenlerden oldu. Arvas sosyal medya hesabından şöyle tepki gösterdi: "Onlarca insanın kanı elinde olan terörist Selahattin Demirtaş'a "barış insanı" diyebilmek de anca bir CHP'li isimden beklenirdi. CHP kadrolarının bu derece HDP'lileşmesinin en büyük sebebi ise yıllardır sırf Erdoğan karşıtlığı yapmak uğruna bunlara sessiz kalan partililerdir."
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