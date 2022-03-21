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Van ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı günü Van ve Muş'ta okullar tatil olacak mı? Son açıklamalar...

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Van ve Muş’ta yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı günü Van ve Muş’ta okullar tatil olacak mı? Son açıklamalar...

Van ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yoğun kar yağışı için son dakika açıklamalarda bulunuldu. Açıklama sonrasında hangi illerde okulların tatil olacağı merak ediliyor. İşte, Van ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı günü Van ve Muş'ta okullar tatil olacak mı? Son açıklamalar...

Van ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı günü Van ve Muş'ta okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Van ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı günü Van ve Muş'ta okullar tatil olacak mı? Son açıklamalar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Konya, Ankara, Kırşehir, Sivas, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı, ancak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 7

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 11

Adana: Parçalı bulutlu 15

Antalya: Parçalı bulutlu 15

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 6

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 1

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 8

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara uyarılarda bulundu. Buna göre:

Hava Sıcaklığı: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ancak Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

22 MART SALI GÜNÜ VAN VE MUŞ'TA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Kar tatiline yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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