CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan terör soruşturmasındaki isimlere ziyaret: Selahattin Demirtaş’a borcumu yerine getiriyorum

"BORCUMU YERİNE GETİRİYORUM"

Herkese özgür, huzurlu, barış dolu bir yıl diliyor Selahattin Demirtaş. Mutlaka adaletin, özgürlüğün ve demokrasinin gerçekleşeceği bir yıl olacak. Bu umutla hepinizi selamladığını iletmemi istedi. Ben de bu borcumu yerine getiriyorum" dedi.