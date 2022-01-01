CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan terör soruşturmasındaki isimlere ziyaret: Selahattin Demirtaş'a borcumu yerine getiriyorum
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2022 yılının ilk gününde yaptığı ziyaretlere yönelik paylaşımda bulundu. Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, Osman Kavala'yı ve Selçuk Kozağaçlı'yı cezaevlerinde ziyaret eden Tanrıkulu, takipçilerine Demirtaş'ın selamını iletirken "Borcumu yerine getiriyorum" ifadelerini kullandı.
HDP'nin Millet İttifakı'ndaki ortağı CHP'de İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Edirne'de tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.
"MORALİ GAYET İYİYDİ"
Tanrıkulu, Demirtaş'ın cezaevinden gönderdiği mesajı sosyal medya hesabında paylaşarak, "Morali gayet yerindeydi. Koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan artık yanında değil, duruşması için Elazığ'a gönderilmiş o yüzden tek kalıyor kendi koğuşunda, kendi odasında. Morali gayet iyiydi, eskilerden sohbet ettik ve şu mesajı paylaştı."
"BORCUMU YERİNE GETİRİYORUM"
Herkese özgür, huzurlu, barış dolu bir yıl diliyor Selahattin Demirtaş. Mutlaka adaletin, özgürlüğün ve demokrasinin gerçekleşeceği bir yıl olacak. Bu umutla hepinizi selamladığını iletmemi istedi. Ben de bu borcumu yerine getiriyorum" dedi.
SONRAKİ ZİYARET KAVALA VE KOZAĞAÇLI
CHP'li Tanrıkulu, daha sonra Osman Kavala'yı ve Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret etti.
Tanrıkulu, ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Değerli dostlarım yılın ilk gününde ikinci ziyaretimi Silivri Cezaevine yaptım. Biraz önce Selçuk Kozağaçlı ve Osman Kavala ile görüştüm. Her ikisinin de soran bütün dostlarına, arkadaşlarına, yurttaşlarımıza selam ve sevgilerini iletiyorum."
NEDEN TUTUKLULAR?
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş terör örgütü PKK ile olan bağlantıları ve Kobani olayları bahanesiyle ülkenin yangın yerine çevrilmek istendiği 6-8 Ekim olaylarının azmettiricileri arasında gösterilerek tutuklu yargılanıyor.
Osman Kavala ise Fetullahçı Terör Örgütü'nün ülkeyi işgale kalkıştığı, "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı Olayları"ndaki derin bağlantısı ve ilişkisi sebebiyle yargılanıyor ve Silivri Cezaevinde tutuklu bulunuyor.
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