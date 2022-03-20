Son dakika: Sağlık Bakanlığı 20 Mart Pazar koronavirüs tablosunu açıkladı I İşte günün vaka ve vefat rakamları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 20 Mart Pazar gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. Vaka ve vefat sayılarında büyük düşüş gözlendi. Son 24 saatte vaka sayısı 13.081 olarak belirlendi. İşte 20 Mart Pazar gününün Kovid-19 tablosu...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin 20 Mart 2022 koronavirüs tablosunu (Kovid-19) duyurdu.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 85 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 13 bin 081 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 20 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 13 bin 081 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 oldu. Bir günde toplam 262 bin 116 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 263 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,27 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,04 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 446 bin 575'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
19 MART
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