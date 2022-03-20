Son dakika: Sağlık Bakanlığı 20 Mart Pazar koronavirüs tablosunu açıkladı I İşte günün vaka ve vefat rakamları

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 85 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 13 bin 081 yeni vakanın olduğunu açıkladı.



Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 20 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 13 bin 081 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 oldu. Bir günde toplam 262 bin 116 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 263 olarak kaydedildi.