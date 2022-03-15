Türkiye ve Avrupa ülkelerinin ardından ABD'de de kalıcı yaz saati uygulaması başlıyor! Berat Albayrak Türkiye'deki öncüsü olmuştu
Türkiye'de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın önerisiyle uygulanmaya başlayan ve enerji tasarrufu konusunda büyük avantaj sağlayan yaz saati uygulaması çok sayıda Avrupa ülkesinin ardından ABD'de de hayata geçiyor. ABD'de konuya ilişkin hazırlanan yasa tasarısı kabul edilirken, ülke genelinde kalıcı saat uygulaması dönemi başlayacak. Geçtiğimiz Pazar günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin çoğu yaz saatini bir saat ileri almıştı. Dünya genelinde farklı ülkelerde de başlayan yaz saati uygulaması Türkiye'de 2016 yılında beri kullanılıyor.
Türkiye'de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak önderliğinde başlatılan yaz saat uygulaması enerji tasarrufu konusunda meyvelerini verirken bu sistem çok sayıda Avrupa ülkesinin ardından ABD'de de uygulamaya geçiyor.
ABD DE KALICI YAZ SAATİNE DÖNÜYOR
ABD'de kalıcı yaz saati uygulamasına yönelik yasa teklifi kabul edilirken ülke genelinde yeni bir dönem başladı.
Tasarıya göre 2023'ten başlayarak yaz saati uygulaması kalıcı olacak. Geçtiğimiz Pazar günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin çoğu yaz saatini bir saat ileri almıştı. Kasım ayında standart saate devam edilecek.
TÜRKİYE 2016'DAN BERİ UYGULUYOR
Türkiye, 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımladığı kararla, 30 Ekim 2016'dan itibaren, saatlerin 1 saat geri alınmasına son vererek, yaz saatini kalıcı hale getirdi.
ENERJİDE CİDDİ TASARRUF SAĞLIYOR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuya ilişkin yaptığı açıklamada "2016'dan bu yana elektrikte 6,82 milyar Kilowatsaat tasarruf sağladık. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira." ifadelerini kullanmıştı.
AB ÜLKELERİ DE YAZ VE KIŞ SAATİ AYRIMINI KALDIRMIŞTI
Avrupa Parlamentosu (AP), üye ülkelerde yaz ve kış aylarında saat değişikliği yapılmasına son verilmesine ilişkin hazırlanan tasarıyı onayladı.
Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde mevcut yaz ve kış saati uygulamasının değiştirilmesine yönelik tasarıyı oyladı.
Tasarıya göre, AB üyesi ülkeler Nisan 2020'ye kadar yaz veya kış saati arasında kalıcı bir tercihte bulunacak ve 2021 yılından itibaren mevsimsel saat uygulamasına son verecek.
AB ülkelerinde her yıl mart ayının son pazar günü saatler bir saat ileri alınırken, ekim ayının son pazar günü de bir saat geriye alınıyor. AB Komisyonunun yaz saati uygulaması hakkında görüş almak için geçen yıl yaptığı ankete 4,6 milyon kişi katılmıştı. Ankette, katılımcıların yüzde 84'ü yazın ve kışın farklı saat uygulamasına karşı çıkmıştı.
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak 2017 yılında başlatılan ya saati uygulamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.
"YAZ SAATİ UYGULAMASININ TOPLAM AYDINLIK SÜRESİNİ ARTIRDIĞI TESPİT EDİLDİ"
2017 yılında 30 Ekim'den itibaren kış saati uygulamasına geçilmeyerek yaz saati uygulaması etkilerinin görüldüğü dönemin başladığını anımsatan Albayrak, şu değerlendirmelerde bulunmuştu:
"Kısa süreli veriler üzerinden yapılan analiz, tasarruf açısından olumlu olmakla birlikte veri miktarı, çeşidi, istatistiksel karşılaştırılabilirlik yöntemleri geliştirilerek daha detaylı çalışma yapılmasına devam edilmektedir. Bununla birlikte, 8.00-17.00, 8.30-17.30, 9.00-18.00 mesai saatleri için ayrı ayrı 81 il için çalışma yapılmış, yaz saati uygulamasının toplam aydınlık süresini artırdığı tespit edilmiştir. Diğer yandan enerji tasarrufuna dair de analizler, önce/sonra analizi şeklinde yapılmaktadır. Bu çalışmalarda da elektrik tüketiminde İstanbul Teknik Üniversitesinin raporunda yer alan tasarruf hesaplamalarına uygun olarak olumlu etkisi gözlemlenmektedir."
"ÇOCUKLARIN KARANLIKTA YOLCULUK ETMESİ EN AZINDAN AKŞAM SAATLERİNDE ENGELLENMİŞ OLDU"
Yaz saatinin tüm yıl boyunca uygulanmasıyla akşam mesai ve okul çıkışlarına denk gelen karanlık zaman diliminin azaltıldığını, ancak oluşan karanlığın, batı illerinde sabah saatlerini kısmen etkilediğini ifade eden Albayrak, "Diğer yandan kış saati uygulamasının yapıldığı geçtiğimiz yıllarda yine 7.30 ve öncesi evden ayrılmak durumunda kalan öğrenciler karanlıkta yola çıkmakta, ayrıca 16.00 ve sonrasında karanlıkta dönmekte idi. Yaz saati uygulaması ile çocukların karanlıkta yolculuk etmesi en azından akşam saatlerinde engellenmiş olmaktadır." dedi.
AVRUPA ÜLKELERİNDE DE UYGULANIYOR
Komisyonda yaz saati uygulamasıyla ilgili eleştirilere yönelik olarak Berat Albayrak, "Batılı ülkelerde de benzer uygulamalar söz konusu. Son rakamlara baktığımızda Almanya, Belçika, İspanya, İngiltere'de saat 08.20 ila 08.30'dan önce hava aydınlanmıyor. Vatandaşlarımızdan bu uygulamaya gelen geri bildirimlerin yüzde 80'i olumlu yönde." değerlendirmesinde bulunmuştu.
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