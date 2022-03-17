Işık Doğu’dan yükselir! Berat Albayrak yüzünü bizi oyalayan Batı’ya değil Doğu’ya döndü



İpek Yolu'nu ihya için Çin'e, Hind'e, Pakistan'a, Azerbaycan'a gitti. Anlaşmalar yaptı.. "Ezeli düşman" diye bilinen ve Moskof diye anılan Rusya ile de..

Önce Başbakan, sona Başkan olan Erdoğan işin arkasında ve desteğindeydi tabii..

Önce, daha güneydeki İpek Yolu'na paralel, demiryolu tamamlandı. Çin Denizi'nden başlayıp Türk cumhuriyetlerinden geçerek gelen demiryolu, Azerbaycan'da bitiyordu.

İzmir'den gelen Türk demiryolu da Kars'ta.

Azerilerle anlaşıldı ve aradaki kısa mesafeye, her ülke kendi sınırı içinde ray döşeyince, trene Çin'den binip İzmir'de inmek mümkün oldu.

"Burası çok ama çok önemliydi" işte..

"Işık Doğu'dan yükselir" diyen Türkiye ilk adımı atmıştı. Arkasını da getirdi.

Erdoğan, Rus-Ukrayna Savaşı'nda bir dünya lideri olarak ortaya çıkarken, İsrail, Yunanistan, Ermenistan gibi aramızın açık olduğu ülkelere de elini uzattı ve bu eller ayni sıcaklıkla tutuldu.

Çünkü, bu ülke liderlerinin hepsi, bizi uşağı, sömürgesi gibi kullanmak isteyen Batı'nın karşısında, Türkiye'nin artık Doğu'yu yanına alarak güçlendiğini biliyorlardı.

Önünüze bir dünya haritası açın ve Türkiye'ye bakın..

Dünkü Türkiye ile bugünkü ayni mi?.

Doğu'nun korkusundan Batı'ya adeta köle olmuş Türkiye ile Doğu'yu yanına alıp Batı'yla nihayet eşit koşullarla sahaya çıkma fırsatını yakalayan ve tekrar ediyorum, son olaylar gösterdi ki, bunu kullanmaya başlayan Türkiye ayni mi?.

Siyaseti, kin ve nefreti bir yana bırakabilirseniz, söyleyin ayni mi?.

"Burası Çok Önemli" dediğim şey, işte bu sorunun cevabında apaçık duruyor!.