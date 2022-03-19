İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek? 19-20 Mart Cumartesi-Pazar günü İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji son dakika!

18 Mart Cuma gününden itibaren İstanbul'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları devam ediyor. 19 Mart Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşları uyardı.