İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek? 19-20 Mart Cumartesi-Pazar günü İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji son dakika!
İstanbul kar yağışı ile ilgili son dakika açıklamaları peş peşe geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da kar yağışının kaç gün süreceği belli oldu. Yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışının bu hafta sonu devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek? 19-20 Mart Cumartesi-Pazar günü İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu raporu...
Son dakika... İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul hava durumu raporu paylaşıldı. Geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı birkaç günlük aranın ardından yeniden kenti etkisi altına aldı. Soğuk hava, buzlanma ve ulaşımdaki aksamalara yönelik uyarılarda bulunan Meteoroloji, İstanbul'da kar yağışının kaç gün etkili olacağını duyurud. Peki, İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek? 19-20 Mart Cumartesi-Pazar günü İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu raporu...
İSTANBUL KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da kar yağışı ve 5 günlük hava durumu şu şekilde:
18 Mart Cuma gününden itibaren İstanbul'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları devam ediyor. 19 Mart Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji, kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşları uyardı.
İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent için yarın "turuncu alarm" verildiğini belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün 19 Mart cumartesi günü İstanbul için "turuncu alarm" verdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"03.00-06.00 arası kar, 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım."
İSTANBUL'DA MOTOKURYE YASAK MI?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle 18 Mart Cuma saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar, bugün (18 Mart) 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir." ifadesini kullandı.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 08.00, 09.30, 14.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30, 10.30, 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 15.55'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Aynı gerekçeyle saat 17.00 ve 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), seferleri gerçekleştirilemeyecek.
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