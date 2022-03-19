SON DAKİKA | POMEM ve PMYO yönetmeliklerine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de

Yönetmelik değişikliği ile birlikte POMEM ve PMYOlar'a başvuru yapacak adaylarda aranacak niteliklerde de değişikliğe gidildi.

'Kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak', 'devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, rüşvet, gibi suçlardan mahkum olmamak', 'kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak' ile 'genelev, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan yerlerde çalışmış olmak' vb adaylarda aranacak niteliklerin belirlendiği maddelerdeki 'adayın kendisinin ve evli ise eşinin' ibaresi yürürlükten kaldırıldı.