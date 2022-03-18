Hollanda Başbakanı Mark Rutte Başkan Erdoğan’ı ziyarete geliyor: Türkiye ile iyi bir ilişkiye sahip olmayı kendime görev olarak görüyorum

SALI GÜNÜ ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEĞİM

Özellikle Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında hem Rusya hem de Ukrayna ile temas halinde olan birkaç ülkeden biri olduğunu vurgulayan Rutte, "Avrupa Birliği ve NATO dışında, bunlar sadece İsrail ve Hindistan başbakanları ile Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır. Ben de birkaç hafta önce bu bağlamda onunla konuştum ve yakında yanına gelmeye çalışacağımı söyledim." diye konuştu.

Rutte, Türkiye ile kişisel ilişkilerin her zaman iyi kaldığını vurgulayarak, "Salı günü Ankara'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye gideceğim." dedi.