Hollanda Başbakanı Mark Rutte Başkan Erdoğan'ı ziyarete geliyor: Türkiye ile iyi bir ilişkiye sahip olmayı kendime görev olarak görüyorum
Hollanda Başbakanı Mark Rutte yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta salı günü Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Rutte,Türkiye'nin NATO için büyük önem taşıdığını söylerken "Türkiye ile iyi bir ilişkiye sahip olmayı kendime bir görev olarak görüyorum" ifadelerini kullandı
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO'nun doğu kanadının savunması için Türkiye'nin NATO içinde büyük önem taşıdığını belirterek, haftaya salı günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.
TÜRKİYE DOĞU KANADINDA NATO İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Rutte, her hafta cuma günü yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.
NATO içindeki ülkelerin birbirleriyle yoğun görüşmeler yapmaya devam etmesi gerektiğini ifade eden Rutte, "Türkiye, tabii ki doğu kanadının savunması için NATO içinde büyük önem taşıyor." dedi.
İYİ BİR İLİŞKİYİ KENDİME BİR GÖREV OLARAK GÖRÜYORUM
Rutte, Türkiye ile temasın sadece Almanya tarafından olmaması gerektiğini belirterek, "Türkiye ile yoğun görüşmeleri olan az sayıdaki AB ülkesinden biri de Almanya'dır. Dolayısıyla bunu Almanya'dan farklı bir boyutta değil de Avrupa'da tüm dosyaları düşünmeye çalışan bir oyuncu olarak her konuda anlaşmasak da Türkiye ile iyi bir ilişkiye sahip olmayı kendime bir görev olarak görüyorum." ifadesini kullandı.
SALI GÜNÜ ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEĞİM
Özellikle Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında hem Rusya hem de Ukrayna ile temas halinde olan birkaç ülkeden biri olduğunu vurgulayan Rutte, "Avrupa Birliği ve NATO dışında, bunlar sadece İsrail ve Hindistan başbakanları ile Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır. Ben de birkaç hafta önce bu bağlamda onunla konuştum ve yakında yanına gelmeye çalışacağımı söyledim." diye konuştu.
Rutte, Türkiye ile kişisel ilişkilerin her zaman iyi kaldığını vurgulayarak, "Salı günü Ankara'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye gideceğim." dedi.
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