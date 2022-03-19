Barışın anahtarı Türkiye! Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı! Putin'den ateşkes sinyali
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24. gününde devam ediyor. Türkiye'nin savaşın sonlandırılması için yürüttüğü diplomasi çabaları dünya basını tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Putin ve Zelenskiy'i Türkiye'ye davet ederken görüşmenin perde arkası da ortaya çıktı.
Türkiye'nin Ukrayna savaşının sonlandırılması için yürüttüğü diplomasi çabaları dünya basını tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ELE ALINAN KONULAR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması için en başından beri sergilediği samimi yaklaşımı sürdürdüğünü ifade etti.
Kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde, uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirten Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerden müspet sonuç alınmasını canıgönülden arzu ettiğini dile getirdi.
TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ
Başkan Erdoğan, bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğine işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara'da misafir etme teklifini yineledi. Savaşın hiçbir tarafa fayda sağlamayacağını ve diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin ve sorunsuz şekilde işletilmesi gerektiğine de dikkati çekti.
GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
İngiliz yayın kuruluşu BBC, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önceki gece gerçekleştirilen telefon diplomasisine geniş yer ayırdı. BBC'nin Erdoğan ve Putin arasında yapılan görüşme hakkında edindiği bilgilere göre, Putin, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin de Kırım gibi Rusya'ya katılmasını istiyor.
İSTANBUL VE ANKARA MASADA
Putin, bu görüşmede, ayrıca Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile yüz yüze görüşebileceğini de ifade etti. BBC'den John Simpson'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in Erdoğan'a dile getirdiği bir kısım talebin "üzerinde anlaşılabilir" nitelikte olduğunu aktardı.
Bunlar arasında, Ukrayna'nın tarafsızlığını garanti etmesi, NATO'ya üye olmayacağını açıklaması gibi daha önce dile getirilen talepler bulunuyor. İbrahim Kalın, "Putin'in, bu konuların ancak Zelenskiy ile yüz yüze konuşarak çözülebileceğini söylediğini" de kaydetti. Haberde "Türk tarafına göre, bir anlaşmaya varılabilmesi için daha birkaç hafta geçmesi gerekebilir" denildi. Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, iki lideri İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmeyi teklif etti. Öte yandan AB Komisyonu'ndan "Türkiye arabulucu rolünü oynayarak diplomasi alanında çok şey yaptı" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- POMEM ve PMYO'da aranan şartlar değişti! POMEM başvuru şartları değişti mi?
- Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı?
- Survivor birleşme partisi başvuru ne zaman? Survivor birleşme partisi başvuru nereden, nasıl yapılır?
- Bakan Mahmut Özer açıkladı! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama tarihi açıklandı mı?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mart Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?
- Okullarda 2. dönem ara tatili ne zaman? 2022 MEB Nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor?
- 📣 Emekli maaşlarında 1.157-1.477 lira arasında artış! Son viraja girildi! Kim ne kadar maaş alacak? Ek gösterge zammı...
- Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- 📢 SGK'dan duyuru geldi! Önce başvuru yapan yararlanıyor! Karşılıksız 3.984 TL ödeme yapılıyor
- ÖGG sınav sonuçları neden açıklanmadı? ÖGG 2022 sınav sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanır? TIKLA-SORGULA...
- Asgari ücrete 2. kez zam gelecek mi? Temmuz'da asgari ücrete zam var mı, olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim belli oldu