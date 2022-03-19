Barışın anahtarı Türkiye! Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı! Putin’den ateşkes sinyali

Bunlar arasında, Ukrayna'nın tarafsızlığını garanti etmesi, NATO'ya üye olmayacağını açıklaması gibi daha önce dile getirilen talepler bulunuyor. İbrahim Kalın, "Putin'in, bu konuların ancak Zelenskiy ile yüz yüze konuşarak çözülebileceğini söylediğini" de kaydetti. Haberde "Türk tarafına göre, bir anlaşmaya varılabilmesi için daha birkaç hafta geçmesi gerekebilir" denildi. Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, iki lideri İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmeyi teklif etti. Öte yandan AB Komisyonu'ndan "Türkiye arabulucu rolünü oynayarak diplomasi alanında çok şey yaptı" denildi.