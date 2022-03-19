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İstanbul'da yollar buz pistine döndü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2022
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İstanbul’da yollar buz pistine döndü!

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yollar buz pistine döndü. Buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi. Yollardaki sürücülerden bazıları araçlarıyla iş yerlerine girmekten son anda kurtulurken, bazıları da kaza yaparak durabildi.

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