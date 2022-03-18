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Bakan Mahmut Özer açıkladı! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama tarihi açıklandı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Bakan Mahmut Özer açıkladı! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama tarihi açıklandı mı?

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz haftalarda öğretmen atamasına yönelik son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Özer tarafından konu hakkında yeni açıklama geldi. İşte, öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama tarihi açıklandı mı?

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atamaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla yapılıyor. En son yapılan atamada sonuçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle belli olmuştu. Öğretmen alımları için gelecek yeni açıklamalar bekleniyordu. İşte, öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama tarihi açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer A Para televizyonunda katıldığı programda eğitime ilişkin soruları yanıtladı. 2022 yılında atama yapılmayacağına dair çıkan söylentilere yanıt veren Bakan Özer, beklenen atamanın yapılacağını duyurdu. Eğitimdeki çalışmaların da çerçevesini çizen Bakan Özer şunları söyledi:

Atamayla ilgili belirsizliği ortadan kaldırmak için bir açıklama yaptık çünkü atama yapılmayacağına dair bazı spekülasyonlar vardı. Atama olacak çünkü ihtiyacımız var. Özellikle okul öncesi eğitimde biz okullaşma alanlarını artırmaya çalışıyoruz ve burada öğretmen ihtiyacı doğuyor. Takvim ve atama sayısıyla ilgili henüz kesin bir şey söyleyemem. Takvimle birlikte rakamlarda, ağırlık dağılımları da belli olmuş olacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

MEB öğretmen atama takvimi ile beraber kadro ve branş dağılımı netlik kazanacak.

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