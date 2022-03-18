ÖGG sınav sonuçları neden açıklanmadı? ÖGG 2022 sınav sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanır? TIKLA-SORGULA...
ÖGG sınav sonuçları neden açıklanmadı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi sınavına katılım gösteren adaylar şimdi ÖGG sonuçları sorgulama yapıyor. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı ise 21 Mart ve 23 Mart olarak açıklanmıştı. İşte, ÖGG sınav sonuçları neden açıklanmadı? ÖGG 2022 sınav sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanır? TIKLA-SORGULA...
ÖGG sınav sonuçları neden açıklanmadı? ÖGG 2022 sınav sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Söz konusu sınava katılan adaylar ÖGG sonuçları sorgulama yaparken sınavın değerlendirme aşamasında ise adayların başarılı sayılabilmeleri için yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. İşte, ÖGG sınav sonuçları neden açıklanmadı? ÖGG 2022 sınav sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanır? TIKLA-SORGULA...
ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel güvenlik sınav sonuçlarının 18 Mart tarihinde açıklanması planlanılıyor. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı ise 21 Mart ve 23 Mart olarak açıklandı.
SINAV DEĞERLENDİRME, YAZILI SINAV SORULARINA VE YAZILI SINAV SONUCUNA İTİRAZ
Sınava katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklardır.
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.
ÖGG sınav sonuçları için kritik saatlere girildi! Özel Güvenlik Görevlisi 96.ÖGG sonuçları açıklandı mı, bugün mü açıklanıyor?
Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.
Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecektir.
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvenlik@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
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