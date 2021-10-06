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TÜGVA binası İBB işgali altında

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Giriş: 06.10.2021 00:54
CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibi Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği’ni işgal ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasının da vakfın eşyalarını hukuka aykırı olarak götürdüğü ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının baskın sırasında Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde bir polisi yaraladıkları da öğrenildi. TÜGVA Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Beşinci konuya ilişkin yaptığı açıklamada “CHP’nin militanı gibi davranan zabıtaların yaptıkları yetmemiş olacak ki; CHP Adalar İlçe Teşkilatı TÜGVA’ya karşı toplanma çağrısı yapmıştır, şuan da CHP İlçe Teşkilatı ve zabıta binanın içerisinde gaspçı gibi durmaktadırlar." ifadelerini kullandı.
TÜGVA binası İBB işgali altında
TÜGVA binası İBB işgali altında
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